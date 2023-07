PSG – Mercato : Al-Hilal va booster son offre, Verratti n'attend plus que le feu vert de Nasser !

Le départ de Marco Verratti du PSG semble se préciser. Le milieu italien est dans le viseur d'Al-Hilal, comme Kylian Mbappé. Mais contrairement au Français, Verratti a accepté le contrat proposé par le club saoudien, un contrat de trois ans.

Selon Fabrizio Romano, Al-Hilal va revoir son offre à la hausse après avoir proposé 30 M€, une somme jugée insuffisante par le board parisien. Et Verratti espère le feu vert de Nasser Al-Khelaïfi. A suivre...

Marco Verratti reached an agreement with Al Hilal on three year deal — he’s ready to the make the move, as called yesterday. 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Deal depends on Nasser Al Khelaifi. No intention to accept €30m proposal but it will be improved soon.



