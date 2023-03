PSG - Mercato : ça s'agite pour un flop retentissant de Luis Campos

Recrue désirée de Luis Campos et Christophe Galtier, Renato Sanches (25 ans) n'a pour l'instant pas répondu aux attentes au PSG du fait de ses très nombreuses blessures. Du côté de Paris, il semblerait en tout cas qu'on soit arrivé à court de patience avec l'ancien joueur du LOSC au point où une vente de Renato Sanches est même envisagée pour l'été 2023.

Si l'on en croit le journaliste Mercato Ekrem Konur, plusieurs clubs de haut de tableau de D1 portugaises mais également des formations de Premier League envisageraient de relancer le natif de Lisbonne. Le site britannique 90min parle notamment d'intérêts d'Aston Villa, Liverpool, Newcastle, Tottenham ou encore Wolverhampton pour l'international portugais (32 capes).

Rappelons quand même que le PSG a déboursé 15 M€ pour Renato Sanches l'été dernier en lui offrant à l'époque un contrat jusqu'en juin 2027. Il ne faut donc pas s'attendre non plus à le voir filer pour une misère...

