PSG - Mercato : Campos vise un cadre de l’équipe de France pour faire oublier Mbappé

PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Suite à l’annonce faite par Kylian Mbappé, le PSG se prépare à son départ. Le club de la capitale pourrait commencer à explorer des pistes pour succéder à l’attaquant français, au centre du projet parisien.

Un champion du monde en remplace un autre

Pour remplacer potentiellement Mbappé, le PSG pense à Antoine Griezmann, selon Marca. Le joueur de l’Atlético ne serait en revanche pas enclin à partir, poursuit le média espagnol. L’opération pourrait être compliquée, sachant que Diego Simeone ne veut pas non plus que Grizou parte. Après la perte de Messi, celle potentielle de Neymar et de Mbappé, ce mercato pourrait être le pire de l’ère QSI.