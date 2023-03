PSG - Mercato : des larmes, un 800e but et un pas de plus vers le FC Barcelone, la folle nuit de Messi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Il y avait plus de 83.000 personnes cette nuit au Monumental pour le premier match de la sélection argentine après son sacre à la Coupe du monde qatarie. Et, comme on pouvait s'y attendre, l'accueil a été phénoménal. Après l'entrée des deux équipes, le stade s'est mis à chanter à l'unisson pendant qu'un feu d'artifices était tiré dans le ciel. L'émotion était telle que les 22 Argentins et leur entraîneur, Lionel Scaloni, en ont pleuré ! Pour fêter ça, l'Albiceleste a battu le faible Panama (2-0) dans un match à sens unique. Lionel Messi inscrit à la 88e minute son 800e but en carrière sur un magnifique coup franc.

Pendant ce temps, en Espagne, le journaliste d'El Chiringuito José Alvarez assurait que le FC Barcelone était désormais l'option prioritaire de Lionel Messi pour la saison prochaine et que "tout dépendait du Barça". Comprenez que si les Blaugranas parviennent à lui offrir le salaire attendu, La Pulga reviendra. Si ce n'est pas le cas, il prolongera à Paris ou mettre le cap sur Miami. En parallèle d'El Chiringuito, le Kun Agüero, ami proche de Messi, a assuré qu'il y avait désormais plus de 50% de chances que le champion du monde revienne dans son club de toujours...