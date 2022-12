PSG - Mercato : Joao Félix refroidit par Messi et Mbappé ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La Coupe du monde s'est terminée de façon désastreuse pour le Portugal avec l'élimination face au Maroc (0-1) en quarts de finale. Les Lusitaniens auront vécu trois semaines assez terribles, notamment à cause du cas Cristiano Ronaldo, qui a cristallisé beaucoup de tensions. Mais maintenant qu'ils retournent au pays, les Lusitaniens vont pouvoir régler leurs problèmes personnels. Et notamment Joao Félix. L'attaquant de 23 ans avait dit qu'il rencontrerait les dirigeants de l'Atlético Madrid dès la fin du Mondial pour évoquer sa situation.

Selon AS, il est toujours déterminé à aller voir ailleurs, car il a bien compris qu'il ne cadre pas avec le portrait-robot du joueur voulu par Diego Simeone. Le Bayern Munich s'étant retiré de la course, il reste le PSG et Manchester United. Mais d'après le quotidien sportif, la concurrence à Paris serait un vrai frein à sa venue. Joao Félix veut jouer régulièrement dans son prochain club, pas jouer les doublures de luxe à Kylian Mbappé ou Lionel Messi. L'intérêt avéré de Luis Campos le touche mais sa priorité va au terrain. Et en cela, Manchester United aurait une longueur d'avance.