PSG - Mercato : l’émir du Qatar va ressortir le chéquier pour faire main basse sur la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Récemment, RMC Sport a publié un article évoquant les possibles successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Dans celui-ci, on a notamment pu apprendre que le budget consacré au mercato estival devrait être « plus conséquent même si le montant de l’enveloppe n’est pas encore connu. »

Un plan à 225 M€ rien qu’en L1 ?

Plusieurs cibles sont déjà pistées en Ligue 1. Dans son édition du jour, L’Équipe évoque les pépites du championnat qui affolent l’Europe et aussi dans le viseur du PSG : Jonathan David (LOSC, 65 M€), Axe Disasi (AS Monaco, 50 M€), Khéphren Thuram (OGC Nice, 60 M€) et Jean-Clair Todibo (OGC Nice, 50 M€). Si l’étau du fair-play financier se desserre cet été, le plan du PSG pourrait donc coûter près de 225 millions à l’émir du Qatar, sans compter les pistes lancées à l’étranger.

🎙 @Tebasjavier, président de LaLiga : "Aujourd'hui, le retour de Messi au Barça me paraît compliqué. Quel salaire aurait Messi ? Le Barça n'est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d'argent pour avoir une grosse masse salariale". pic.twitter.com/VBwkEmfmKV — After Foot RMC (@AfterRMC) April 27, 2023

Pour résumer Si l'émir du Qatar serait prêt à remettre la main au portefeuille pour renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain au mercato, L'Équipe nous apprend que le club de la capitale serait prêt à faire main basse sur la Ligue 1 cet été.

Bastien Aubert

Rédacteur