PSG - Mercato : la femme d’Harry Kane lâche un énorme indice sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

A la recherche d'un buteur, le PSG s'active sur la piste Harry Kane, les négociations entre le Bayern Munich et Tottenham n'ayant pas abouti pour le transfert de l'attaquant anglais. A 29 ans, Kane est aujourd'hui la priorité de Nasser Al-Khelaifi qui s'est rendu à Londres où il a pu échanger avec Daniel Levy. Le président de Tottenham demande 100 M€ pour libérer Kane. Elle se serait renseignée sur un logement Selon RMC, l'affaire avance dans le bon sens. « En privé, Nasser Al-Khelaifi se montre très optimiste sur ce dossier et imaginerait déjà Kane avec le maillot parisien. Cet optimisme a pu être récemment alimenté par la femme de Harry Kane, qui s’est discrètement renseignée sur les logements parisiens », révèle en effet le média. A suivre, donc... Podcast Men's Up Life Pour résumer . A 29 ans, Kane est aujourd'hui la priorité de Nasser Al-Khelaifi qui s'est rendu à Londres où il a pu échanger avec Daniel Levy. Le président de Tottenham demande 100 M€ pour libérer Kane. La femme de Kane, elle, se serait discrètement renseignée sur les logements parisiens...

Laurent HESS

Rédacteur