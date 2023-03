PSG - Mercato : le clin d’œil inespéré du FC Barcelone à Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lionel Messi est en fin de contrat au PSG et son avenir reste incertain. Du côté du FC Barcelone, un retour de la star argentine est espérée et en marge du Clasico, hier, avant la rencontre, le compte Tik Tok du Barça a mis un peu plus l'eau à la bouche des supporters catalans en faisant un clin d'oeil à Messi. Une vidéo des exploits du champion du monde contre le Real a été diffusée, afin de rappeler que l'Argentin détient le record du nombre de buts inscrits dans les Clasicos, avec 26 réalisations.

Laurent HESS

Rédacteur

