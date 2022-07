PSG – Mercato : le concurrent de Donnarumma déniché au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Avec les retours de prêts de Sergio Rico, Lucas Lavallée et Mathyas Randriamamy, le PSG compte désormais 8 gardiens dans son effectif. La rotation entre Donnarumma et Navas s’est déjà avérée assez problématique et la présence de Letellier dans le groupe pro est indispensable en Ligue des champions pour respecter le quota de joueurs formés au club.

Le coup de cœur de Campos

Malgré tout cet énorme chantier, le PSG pourrait s’intéresser à un nouveau gardien de but pour lequel Luis Campos a eu un coup de cœur. Lorsqu’il était prêté la saison dernière à Galatasaray, Inaki Pena, 22 ans aurait ébloui le portugais par ses caractéristiques d’après le quotidien As. Le jeune portier espagnol est revenu de son prêt et rempilera la saison prochaine avec le FC Barcelone pour effectuer sa dernière année de contrat.

Année déterminante pour Inaki Pena

Par conséquent le Barça voyait en lui le successeur de Ter Stegen après une année à engranger du temps de jeu comme titulaire en Turquie. L’allemand pose de plus en plus de questions du côté du Barça. En revanche Pena sera libre de négocier avec Paris à Partir du 1er janvier prochain. Le FC Barcelone va devoir réfléchir vite au sujet du contrat de Pena et de son côté, le PSG devra dégraisser massivement ses gardiens de but pour accueillir le crack de la Masia.

Affaire à suivre…