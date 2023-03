PSG - Mercato : Naples a revu à la hausse le tarif pour Osimhen

Dimanche dernier, le Torino n'a pas résisté au rouleau compresseur napolitain. Le club piémontais avait pourtant resserré les lignes pour accueillir le leader de la Serie A mais il s'en est quand même pris quatre, dont deux de Victor Osimhen. Le Nigérian en est désormais à 21 buts en 23 matches, un total incroyable qui va permettre au SSCN de décrocher un non moins incroyable troisième Scudetto, le premier sans Diego Maradona (1987 et 1990). Et forcément, cette saison extraordinaire de l'ancien Lillois lui vaut d'être courtisé par les plus grands clubs.

Son rêve, il l'a dit, est d'allé jouer en Premier League où, selon Ekrem Konur, Manchester United, Chelsea et Arsenal sont prêts à signer de gros chèques pour le récupérer. Le Bayern Munich et le PSG également. Mais le journaliste turc spécialisé dans les transferts croit savoir que le Napoli a revu son ambition à la hausse pour son joueur : désormais, c'est 115 M€ (100 M£) qu'il faudra payer pour avoir Osimhen ! A cette hauteur, le PSG, surveillé de près par le fairplay financier, risque d'avoir du mal à exister, sauf s'il arrive à vendre Neymar et ne prolonge pas Lionel Messi.

🚨Napoli's striker Victor Osimhen is keen on a move to the EPL in the summer transfer window.🇳🇬 🔵#ForzaNapoliSempre



⚠️ MANU, Chelsea and Arsenal have been linked with the Nigerian player, but they need to make offers of more than £100 million to sign him.

