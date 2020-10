PSG – Mercato : Leonardo boucle une dernière recrue et ferme le rideau !

Il n'y aura, a priori, pas de signature de défenseur central au Paris Saint-Germain. En effet, comme l'a fait savoir Loïc Tanzi, spécialiste Mercato pour RMC Sport et bien renseigné sur les arcanes du club de la Capitale, Leonardo – qui a finalisé les arrivées de Moise Kean (Everton) et Danilo Pereira (FC Porto) en prêt – ne s'attend plus qu'à boucler la signature du très jeune Sekou Yansané (attaquant du DFCO, 17 ans).

Un accord a été trouvé il y a quelques heures avec le club icaunais et Yansané va s'engager avec le Champion de France à l'issue de sa traditionnelle visite médicale. Ce renfort est dans un premier temps destiné à l'équipe U19. Faute de moyens, le PSG n'ira pas plus loin...