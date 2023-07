PSG – Mercato : Luis Enrique freiné pour deux de ses priorités estivales

D'après RMC Sport, Luis Enrique a notamment contacté en personne Bradley Barcola (OL, 20 ans) pour le convaincre et le rassurer sur sa volonté de lui faire une place. Sauf que la première offre du PSG a été balayée d'un revers de main par John Textor, qui ne veut pas entendre parler d'un départ de son international Espoirs.

Autre piste de Paris et de Luis Enrique retenue pour l'instant par son club : Gabriel Veiga (Celta Vigo, 21 ans). Lancé sur l'intérêt du PSG et d'autres clubs pour son talent, le club galacien a mis les barbelés par la bouche de son coordinateur sportif Juan Carlos Calero interrogé par l'agence EFE :

« Gabri Veiga n’est pas en vente, on compte sur le joueur. Maintenant il est en vacances après l’Euro U21. On ne sait pas ce qui va se passer d’ici la fin du mercato, mais lui est enthousiaste pour la saison prochaine. J’ai l’intuition que de grands clubs le veulent (…) Il y a eu beaucoup d’intérêt depuis son explosion, mais il n’y a pas d’offre. On pense qu’il a fait une saison brillante, ce n’est pas facile pour une première saison, mais le mercato dictera ce qui se passera pour son avenir».