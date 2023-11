PSG - Mercato : Luis Enrique veut mettre un quatrième joueur à la porte !

Le 20 octobre dernier, Le Parisien nous a appris que les dirigeants du PSG compteraient se séparer de Layvin Kurzawa, Hugo Ekitike et Carlos Soler lors du prochain mercato hivernal.

Pour Hugo Ekitike et Carlos Soler, cela vient d'être confirmé par le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités, qui précise qu'un autre joueur parisien devrait être mis sur le marché des transferts cet hiver. Il s'agirait de Cher Ndour. Le jeune milieu de terrain italien, arrivé libre cet été à Paris en provenance de Benfica mais qui n'a joué que 21 petites minutes depuis le début de saison, devrait partir sous la forme d'un prêt.

Pour résumer

En plus de Layvin Kurzawa, Hugo Ekitike et Carlos Soler, les dirigeants du Paris Saint-Germain voudraient faire partir aussi Cher Ndour cet hiver, mais sous la forme d'un prêt et non d'un transfert sec.