PSG – Mercato : Mbappé a un nouveau compagnon d'infortune

Le PSG compte désormais un nouveau joueur dans son loft. Le club parisien envisagerait de se séparer d'un de ses jeunes portiers âgé de seulement 19 ans.

Louis Mouquet rejoint Mbappé et les autres parias de Paris

Gardien titulaire en U19 National et en Youth League, Louis Mouquet aurait intégré le groupe des "lofteurs" suite à une décision du staff technique, selon les informations de RMC Sport. Le gardien international U20 portugais, qui a effectué l'ensemble de sa formation au PSG, serait invité à quitter le club cet été. Si, cinq autres joueurs parmi lesquels Neymar et Marco Verratti ont été reçus par Luis Campos et Luis Enrique, leur mise à l'écart n'est pas prévue pour l'instant (même si ces derniers n'ont pas participé à l'entraînement du jour).

Dans l'autre sens, Abdou Diallo, lui, devrait réintégrer le groupe de Luis Enrique.

🔴🔵 Le gardien Louis Mouquet a basculé dans le groupe des lofteurs du PSG suite à une décision du staff technique.https://t.co/n1pcVprj7l pic.twitter.com/yd3he985ta — RMC Sport (@RMCsport) August 8, 2023

