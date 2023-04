PSG - Mercato : Messi prêt à torpiller la première recrue estivale de Campos ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

D'abord enchantés par l'arrivée des Qataris en 2011, les supporters du PSG ont commencé à déchanter, malgré les titres nationaux qui se sont accumulés. On leur avait promis la lune (la Champions League), elle n'est pas venue. On leur a offert des stars mais celles-ci ne montrent aucun intérêt pour le maillot qu'elles portent. Alors, désormais, plus personne n'est épargné par la vindicte populaire après une désillusion. Neymar prend très cher depuis des années et Lionel Messi a droit à des broncas depuis la sortie de route à Madrid au printemps dernier. Cela, les observateurs étrangers l'ont bien noté.

"Je ne sais pas si tu seras aimé comme ça à Paris"

Ainsi, interrogé sur l'arrivée cet été de Milan Skriniar à Paris, Marco Materazzi a expliqué à Canal+ que le défenseur slovaque avait besoin d'amour pour donner sa pleine mesure et qu'il pense donc qu'il aurait mieux fait de prolonger à l'Inter : « Il s’est beaucoup amélioré, il est devenu fondamental et capitaine de l’Inter. Moi, personnellement, à sa place, je serais resté à l’Inter. Je lui ai dit publiquement : "Rappelles-toi comment t’aiment les supporters de l’Inter. Je ne sais pas si tu seras aimé comme ça à Paris. Je te le souhaite". Mais il suffit de voir ce qui se passe avec (Lionel) Messi et c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ».

