PSG : Nagelsmann en lice pour un poste très prestigieux

On se souvient qu'au début de l'été, quand le PSG se cherchait encore un entraîneur après le renvoi de Christophe Galtier et avant la nomination de Luis Enrique, Julian Nagelsmann avait été à deux doigts de s'engager avec le club de la capitale. Il avait d'ailleurs été question que Thierry Henry lui soit associé comme adjoint. Finalement, l'Allemand n'avait pas été convaincu par le projet (à l'époque, l'avenir de Kylian Mbappé était des plus incertains). Mais il devrait bientôt retrouver un poste, lui qui a également refusé Chelsea.

En effet, Nagelsmann fait partie de la liste des successeurs potentiels à Hansi Flick, débarqué de son poste de sélectionneur de l'Allemagne dimanche dernier, au lendemain d'une incroyable déroute contre le Japon (1-4) en amical. Rudi Völler, qui est directeur sportif de la sélection depuis janvier, assure l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau sélectionneur. Nagelsmann a de bonnes chances d'être élu, vu son parcours et ses idées de jeu. Il aurait la lourde charge de relancer une équipe à la dérive, à neuf mois de l'Euro 2024 qu'elle organise... Une tâche tout aussi périlleuse qu'entraîner le PSG !

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

🚨Julian Nagelsmann is one of the Germany national setup’s top choices for the next head coach. 🇩🇪 pic.twitter.com/NZAQnMegIw