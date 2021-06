PSG - Mercato : Neymar aurait convaincu Ramos, les détails de son contrat dévoilés !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

On en sait un peu plus sur l’avenir de Sergio Ramos. Après avoir été sollicité par Chelsea et l’AS Rome, le défenseur central du Real Madrid aurait accepté de rejoindre le PSG au mercato. Selon La Cadena Cope, le stoppeur de 35 ans aurait même déjà communiqué sa décision à ses coéquipiers du Real Madrid.

Selon Alfredo Duro, Neymar aurait discuté avec lui à plusieurs reprises pour le convaincre de le rejoindre au PSG. Le Brésilien aurait donc fait mouche. De son côté, Josep Pedrerol avance que ce même Ramos aurait demandé à Paolo Maldini une prime à la signature de 20 millions d’euros et un salaire annuel de 15 M€ avant que l’AC Milan ne tourne les talons.

Le site Todo Fichajes assure enfin que le champion du monde 2010 avec l’Espagne signera un contrat de deux ans plus une année en option et verra « son salaire merengue légèrement diminuer au PSG. » On peut néanmoins imaginer une belle prime à la signature pour un joueur désormais libre de tout contrat.