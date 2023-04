PSG - Mercato : un possible successeur de Galtier envoie un signal clair

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Lorsqu'il a quitté River Plate en décembre dernier, après huit années de bons et loyaux services au cours desquels il a tout gagné, Marcelo Gallardo était attendu dans un club européen. Mais quatre mois après son départ d'Argentine, l'ancien milieu est toujours libre. Et comme il l'a expliqué au média anglais The Athletic, il ne compte pas se précipiter. Ce qu'il veut, c'est un challenge excitant et, au vu de ses critères, le PSG pourrait en constituer un, lui qui y a joué en 2007-08.

"Il faut que ce soit lié à un sentiment"

« J’ai besoin de trouver un endroit qui me fasse ressentir quelque chose. J’ai besoin d’un sentiment d’identification. Si je ne l’ai pas, je n’aurais aucun problème à poursuivre dans ma voie actuelle. Il faut que ce soit lié à un sentiment. Vous devez trouver la bonne connexion. Le lieu où vous pouvez transmettre vos idées. Je ne suis pas du genre à rejoindre n’importe quel club parce que je veux entraîner en Europe. Ce n’est pas ma façon de fonctionner. Il faudrait que je connaisse le modèle et la culture du club. Vous ne pouvez pas ignorer l’histoire de l’endroit où vous aller travailler et y vivre. Cet aspect est extrêmement important. »

Le calendrier complet du PSG pour la fin de saison

Annoncé dans le viseur du #PSG, Marcelo Gallardo 🇦🇷 pose ses exigences



➡️ https://t.co/OhdoZQKSl4 pic.twitter.com/WZMGwITklH — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'avenir de Christophe Galtier ne tient plus qu'à un fil au PSG. Parmi la longue liste des prétendants à sa succession, on trouve Marcelo Gallardo. L'ancien milieu attend un challenge excitant pour replonger et son ancien club, qu'il a fréquenté en 2007-08, pourrait en constituer un.

Raphaël Nouet

Rédacteur