PSG - Mercato : une erreur de traduction envoie Mbappé dans un autre club !

C'était quelques heures, seulement, après la défaite face au Bayern Munich (0-1) en 8e de finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, publiait ainsi un message d'espoir quant au match retour sur compte Instagram : "tout reste à faire". Jusque-là, que du classique. Sauf, et c'est un gag qui est à souligner, que la traduction proposée par l'outil a proposé un tout autre message !

Ou l'on pouvait lire ceci : "All that remains to be done. Manchester United’s team is now on PSG." Personne ne sait pourquoi le propos suivant, "l’équipe de Manchester United est désormais au PSG", a été ajouté, mais ce que l'on sait, en revanche, c'est que cela a crée un réel engouement en Angleterre et notamment à Manchester. A tel point que Marcus Rashford, l'attaquant de MU, a répondu au message en y ajoutant sur son compte des émois flamme !

Décidément, entre le Qatar qui souhaite racheter le club mancunien et Mbappé annoncé chez les Red Devils, ça commence à faire beaucoup.