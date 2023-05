PSG - Mercato : une piste alléchante préfère la Premier League

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Annoncé du côté de Rennes l’été dernier, Kim Min-Jae a finalement signé du côté du Napoli. Et les dirigeants bretons vont probablement s’en mordre les doigts, puisqu’en un an, le défenseur central coréen a ébloui le gratin européen, et s’apprête à passer un nouveau cap à l’étranger.

Le PSG intéressé, mais la concurrence est rude

Alors, le PSG qui est en quête de nouveauté pour sa charnière centrale, suivrait Min-Jae depuis quelques semaines. Seulement, selon Bruno Andrade, il serait quasiment acté que le défenseur coréen partirait du côté de la Premier League. Newcastle ainsi que Manchester United feraient partie des favoris pour accueillir l’ancien de Fenerbahce.