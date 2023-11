PSG - Mercato : une recrue pour combler Mbappé déjà actée pour janvier ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Kylian Mbappé donne-t-il sa pleine mesure cette saison au PSG ? Branché sur courant alternatif, l’attaquant tricolore souffre du jeu de son équipe qui penche à droite avec Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Dans ce contexte, Luis Enrique doit-il revoir sa copie et favoriser plus de permutations ?

L'arrivée d'un latéral gauche déjà acté cet hiver ?

Selon L’Équipe, c’est une piste. Un changement de structure aurait pu aussi se réaliser avec un Nuno Mendes apte et un côté droit moins priorisé mais l’absence du Portugais limite le champ des possibles. Toujours d’après le quotidien sportif, le recrutement d’un spécialiste du poste à gauche est acté en vue du mercato hivernal.

