PSG : Pochettino s'accroche à son poste, négociations tendues à venir ?

Si le PSG a amorcé de vastes changements dans son organigramme et s'apprête à officialiser la venue d'un nouveau directeur sportif (Luis Campos) en charge d'un nouveau projet, Mauricio Pochettino n'a pas l'intention de partir les mains vides ou de faciliter la tâche à son nouveau supérieur hiérarchique.

Après avoir longtemps entretenu le doute sur son implication à Paris et avoir laissé filer les rumeurs l'envoyant à Manchester United, Mauricio Pochettino – qui se retrouve aujourd'hui le bec dans l'eau pour rebondir dans un grand club – s'accroche à son poste. Comme il l'avait fait en fin de championnat en sentant définitivement le vent tourner, l'Argentin a encore répété qu'il était à 100% dans son poste actuel :

, a lâché l'Argentin au média ibérique Partidazo Cope.

Les négociations pour sa résiliation de contrat s'annoncent déjà très tendues à Paris alors que plusieurs pistes circulent toujours pour le remplacer (Zidane, Conte, Amorim, T.Motta, Galtier...).

