PSG, Real Madrid – Mercato : Campos et Perez se prennent un stop pour le « Mbappé portugais »

PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Si le PSG comme le Real Madrid réfléchissent au recrutement de Rafael Leão (Milan AC, 22 ans), il est assez peu probable que Luis Campos ne réussisse deux fois la performance d'attirer dans ses filets le « Mbappé portugais ».

Du côté du club lombard, on n'envisage absolument pas d'ouvrir la porte à un départ de l'ancien Lillois, sous contrat jusqu'en juin 2024 et actuellement en discussions pour prolonger son contrat. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le directeur sportif milanais Paolo Maldini a été très clair :

a martelé le mythique défenseur du Milan.

Suffisant pour repousser les assauts d'un Paris, en quête d'un nouveau crack offensif pour remplacer Mauro Icardi, et d'un Real Madrid, cherchant à se consoler de l'échec Mbappé ?

AC Milan director Paolo Maldini tells Gazzetta dello Sport on Rafael Leão's future after PSG and Real Madrid rumours: "We consider Rafa Leão untouchable. He's not for sale". 🔒🇵🇹 #ACMilan pic.twitter.com/49yG7wPkJT