PSG, Real Madrid - Mercato : incroyable coup de tonnerre, un accord est tombé pour la prolongation de Mbappé !

En fin de contrat l'été prochain avec le Paris Saint-Germain et malgré sa mise à l'écart pendant un peu moins d'un mois, Kylian Mbappé, qui est toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, aurait décidé de nouveau de prolonger son contrat avec le club de la capitale, si l'on en croit les informations du Times Sport. Un accord verbal aurait été trouvé entre champion du monde 2018 et le PSG.

"L'accord verbal fait suite à une série de conversations entre Kylian Mbappé et le président du PSG et pourrait finalement aboutir à la signature par le joueur de 24 ans d'un nouveau contrat à long terme avec le club qatari", précise le média américain, qui annonce, par ailleurs, que le PSG proposerait d'inclure une "clause de vente garantie" dans les conditions du nouveau contrat de l'ancien Monégasque et que s'il ne prolonge finalement pas avec le champion de France en titre, il s'engagerait à renoncer à ses primes d'environ 100 millions d'euros.

"The verbal agreement follows a series of conversations between Mbappé and the PSG president and may ultimately result in the 24-year-old signing a new long-term contract with the Qatar-owned club" |✍️@DuncanCastles https://t.co/v02t0iPfOz