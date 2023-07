PSG, Real Madrid – Mercato : la date limite pour régler le dossier Mbappé est connue !

Actuellement dans le Vaucluse du côté du Thor où il se prépare en solo sur ses derniers jours de vacances, Kylian Mbappé doit revenir à l'entraînement du PSG le 17 juillet. A cette date, le capitaine des Bleus aura encore quelques jours de réflexion pour décider de son avenir.

Nasser Al-Khelaïfi a été très clair : Kylian Mbappé doit accepter de prolonger pour une saison au PSG (2025) ou la porte s'ouvrira à un départ cet été. Forcément, la situation intéresse du côté de l'Espagne où le Real Madrid rêve du Français, lequel ne veut d'ailleurs pas entendre parler d'une autre destination pour son futur.

Selon AS, l'ultimatum du président du PSG prendra fin le 22 juillet. C'est d'ailleurs pour cela que cette date est annoncée comme le véritable tournant pour le futur de Kylian Mbappé puisque c'est aussi le jour du départ de Paris pour son stage estival au Japon.

En attendant de savoir si Mbappé figurera dans le loft ou sera bien intégré à l'effectif pour la saison, il est certain que le Real Madrid ne bougera pas une oreille sur le dossier...

Pour résumer

On en sait plus sur la deadline fixée par le PSG à Kylian Mbappé pour qu'il se décide sur son avenir. AS explique que la date du 22 juillet, qui marque le début du stage au Japon de Paris donnera toutes les indications utiles.