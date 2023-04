PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé sur le départ, Bellingham en priorité, un média espagnol sort l'artillerie lourde...

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C'est parti. Et ne comptez pas sur nous pour vous dire quand cela va s'arrêter. Car les rumeurs au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé vont bien entendu se multiplier avec, chaque jour, un possible départ au Real Madrid ou une saison de plus au PSG.

Cette fois, et cela provient de la Cadena Ser, les premières retombées immédiates du dossier "campagne d'abonnements" qui, comme vous le savez a éclaté hier, provoquant une vive tension entre le joueur et le club. Selon le média espagnol, la donne actuelle est simple : Kylian Mbappé va faire jouer une clause de son contrat et quitter le PSG cet été. Quant à la priorité du club, elle a désormais pour nom Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund.

Ca va faire jaser en Espagne, c'est une certitude. Après, pour la véracité du propos...