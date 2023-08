PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé va parler après Lens, l’émir du Qatar est comme un fou !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Kylian Mbappé va ressortir du silence au sujet de son avenir. Selon Bruno Salomon, journaliste de France Bleu, l’attaquant phare du PSG aurait prévu de prendre la parole après le choc contre le RC Lens, samedi au Parc des Princes (21h). Du côté de Doha, où l’émir du Qatar trépigne d’impatience, deux hypothèses émergent. Soit Mbappé a prévu de dire qu’il restait cette saison et pourrait même prolonger son contrat. Soit, le crack de 24 ans annonce son départ en grande pompe, devant son public !

Un départ au Real annoncé samedi ?

En Espagne, cette option tient la corde, Edu Aguirre indiquant hier soir dans El Chiringuito que l’intéressé n’avait pas levé la main pour être désigné capitaine n°1 du PSG cette saison lors du dernier bulletin ayant nommé Marquinhos au brassard. De plus, en cas de départ de Mbappé, le journaliste espagnol assure que QSI pourrait économiser pas moins de 200 millions d’euros (salaire, prime) sur les prochains mois. Plus qu’un détail.

🚨🚨🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 pourrait prendre la parole à l’issue du match contre Lens samedi soir. 🤔👀 (@bruno_salomon) pic.twitter.com/zBSSaNk5QE — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) August 22, 2023

Podcast Men's Up Life