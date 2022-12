PSG, Real Madrid - Mercato : un champion du monde fixe un prix démesuré pour Bellingham

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Depuis qu'il a obtenu un accord d'Enzo Fernandez et du Benfica pour un transfert cet hiver, il semble que Liverpool soit hors course pour le recrutement de Jude Bellingham en fin de saison. Ce qui rebat totalement les cartes car les Reds étaient jusqu'à présent les favoris dans la course au milieu anglais de 19 ans. Il reste donc Manchester City, le Real Madrid et le PSG. Avec un avantage, paraît-il, à la Maison Blanche.

Mais selon Lothar Matthaüs, il faudra payer le prix fort. Dans un entretien à Bild, le champion du monde 90 a expliqué que le Borussia Dortmund devrait réclamer au moins 150 M€ pour sa pépite, ce qui en ferait le troisième transfert le plus cher de l'histoire après Neymar (222 M€) et Kylian Mbappé (180 M€) : "Je crois qu'il est possible qu'il soit transféré pour plus de 150 M€. Nous le connaissons très bien pour tout ce qu'il a montré en Bundesliga jusqu'à présent. Il a également été l'une des étoiles de cette Coupe du monde au Qatar. Sa maturité, sa qualité et la continuité dont il a fait preuve avec sa sélection nous ont ouvert de nouvelles perspectives le concernant."