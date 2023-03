PSG, Real Madrid - Mercato : une légende allemande envoie Mbappé loin de Paris

Depuis l'élimination de la Champions League le 8 mars à Munich (0-2), le PSG prend des vagues de critiques du monde entier. Le dopage financier qatari a montré ses limites avec un assemblement de stars qui ne jouent pas ensemble. Et au milieu de ce marasme, il y a ce sentiment que Kylian Mbappé gâche les plus belles années de sa carrière. C'est le sentiment de la légende allemande Philipp Lahm, qui a déclaré dans L'Equipe :

"Le cas de Kylian Mbappé est une histoire en soi. Il a indubitablement les qualités d’un joueur de classe mondiale, et domine le championnat national. Mais son talent n’est pas intégré au reste de l’équipe. À Munich, il n’a fait qu’attendre que le ballon lui arrive dans les pieds. Je n’arrive pas à imaginer comment la carrière de Mbappé peut prendre une autre dimension à Paris."

Philipp Lahm: "PSG is like a luxury store for things no one can afford. They have Messi, Mbappe and Neymar, but the players don't know how to score collectively."😌#PSG #PhilippLahm pic.twitter.com/Cpn7NfjfWr