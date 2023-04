PSG, Real Madrid, Juventus : Zidane a fait un pas de plus vers un banc

Zapping But! Football Club Juventus : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sans club depuis deux ans, Zinédine Zidane espère bien reprendre du service en 2023. Seulement, ses pistes s'effacent les unes après les autres. Il lorgnait la succession de Didier Deschamps en équipe de France mais son ancien coéquipier a été prolongé en janvier après une Coupe du monde 2022 réussie. Il ne serait pas contre un retour au Real Madrid mais Carlo Ancelotti n'est pas sûr de répondre favorablement à la Fédération brésilienne et Florentino Pérez aurait de toute façon d'autres plans. Il y a aussi le PSG mais là, c'est le champion du monde 98 qui ne serait pas chaud.

La Juve veut un jeu plus pétillant

La dernière piste est donc la Juventus Turin. Et, bonne nouvelle pour lui, moins pour les supporters bianconeri, un grand pas a été fait hier dans la fin de l'aventure de Massimiliano Allegri dans le Piémont. La Juve a en effet été éliminée par l'Inter Milan en demi-finale retour de la Coupe d'Italie (0-1 ; 1-1). Ce qui signifie une nouvelle saison blanche au niveau national pour le plus titré des clubs transalpins. Il reste une dernière chance avec l'Europa League mais vu le niveau de jeu affiché hier soir, pas sûr que la Vieille Dame parvienne à éliminer le FC Séville, roi de la C3. Allegri et son jeu terne devraient être remerciés. Les nouveaux dirigeants veulent un sourire pour la nouvelle Juve et quoi de mieux que celui de Zidane, devenu le principal prétendant au poste d'entraîneur ?

Zinedine Zidane vs Ajax, 1997. What a goal! pic.twitter.com/LECVKrKmwx — 90s Football (@90sfootball) April 20, 2023

Pour résumer La Juventus Turin ne remportera aucun trophée national cette saison après son élimination en demi-finales de la Coupe d'Italie face à l'Inter Milan (1-1 ; 0-1). Le nom de Zinédine Zidane revient pour remplacer un Massimiliano Allegri condamné.

