PSG : un dossier sensible prêt à exploser à la figure de Galtier après le Mercato

Le PSG sort frustré de son mercato estival. Selon L’Équipe, Luis Campos est déçu, lui qui rêvait « d’un mercato plus clinquant, avec des moyens plus importants » pour recruter notamment Milan Skriniar. Jusqu’au bout, le conseiller sportif du PSG aura tenté le coup mais s’est vu opposer une fin de non recevoir de l’Inter Milan. Le quotidien sportif laisse entendre qu’il pourra relancer l’opération au mercato hivernal. En attendant, et même si Antero Henrique a fait le job au rayon dégraissage, un dossier explosif risque de laisser des traces dans le vestiaire du PSG : Keylor Navas (35 ans).