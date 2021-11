PSG : Wanda Nara a enfin tranché son avenir avec Icardi, elle fait une annonce forte !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le feuilleton entre Wanda Nara - Mauro Icardi n’aura que trop duré. Depuis plusieurs semaines, la presse people argentine ne parle plus que des difficultés du couple qui ont même alimenté certaines dernières discussions au sein du vestiaire du PSG !

Cette fois-ci, c’en est trop : la belle Argentine a décidé de prendre la parole pour mettre fin à toutes les rumeurs. Sur son compte Instagram, l’intéressée a ainsi clairement affirmé qu’elle s’était remise en couple avec l’attaquant du PSG suite à leur dernière escale à Dubaï en amoureux.

« Après quatre jours inoubliables, nous revenons à la maison... où nous attendent les 5 personnes les plus importantes de nos vies », a affirmé Wanda Nara en référence aux enfants du couple. Sur le cliché accompagnant ce texte, on peut ainsi voir la belle enlacée par un Icardi plus amoureux que jamais.

