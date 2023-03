Real Madrid, PSG - Mercato : Riolo lance une bombe sur la prolongation de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Jusqu'à présent, la version officielle voulait que Kylian Mbappé se soit décidé à prolonger au PSG au dernier moment, mi-mai. Jusqu'au bout, le Real Madrid a espéré recruter l'attaquant qui, deux jours avant la finale de la Champions League, a annoncé sa décision de rester pour deux années supplémentaires dans la capitale française. Mais cette version officielle serait fausse, à en croire Daniel Riolo.

Hier dans L'After, le journaliste a expliqué que les écoutes policières réalisées dans le cadre de l'affaire Hamraoui-Diallo avaient démontré que Mbappé était d'accord pour prolonger au PSG dès le mois de mars ! Ce qui impliquerait qu'il a menti aux dirigeants madrilènes en faisant croire que les négociations étaient encore ouvertes alors que sa décision était prise depuis longtemps. En effet, si le Real avait été mis au courant en mars de sa volonté de continuer à Paris, il n'aurait pas étalé sa déception deux mois plus tard et se serait mis en quête d'un plan B plus rapidement. Cette révélation va-t-elle entacher la relation entre les deux parties, Mbappé étant à nouveau annoncé à Madrid durant l'été ?