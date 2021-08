Stade Rennais - Mercato : Camavinga a fait son choix entre le PSG et Manchester United !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Selon les indiscrétions du journaliste italien, Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat, aurait de grandes chances de quitter le Stade Rennais avant la fin du mercato estival.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain et Manchester United sont à l'affût pour accueillir le jeune milieu de terrain français. Mais bien au club de la capitale qu'Eduardo Camavinga voudrait poursuivre sa carrière. En effet, à en croire les informations de la chaîne allemande SPORT1, les agents du joueur 18 ans travailleraient en coulisses pour une arrivée au PSG. Les deux parties seraient impliquées et optimistes.

Update #Camavinga: Yes, his agency is working on his move to @PSG_inside in the background. But I can't make a prediction yet on whether the deal will happen or not. But the parties involved are optimistic. @SPORT1 #PSG 🇫🇷