RC Lens : 2e match, 2e nul pour des Sang et Or victimes du coup de l'ex

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Samedi dernier, le RC Lens avait disputé un premier match de préparation contre une L2, Dunkerque. Un match un peu fou qui avait vu les Sang et Or revenir de 2-4 à 4-4 dans les dix dernières minutes. Ce vendredi à Avion, ils disputaient une nouvelle partie amicale, encore une L2, cette fois Amiens. Et cela s'est à nouveau conclu par un match nul (2-2), les deux Picards étant inscrits par une vieille connaissance, Gaël Kakuta... A noter que cette rencontre s'est jouée en quatre quart-temps de 25 minutes. Encore en rôdage, le Racing affrontera Dijon à huis clos samedi 22 juillet.

Saïd et Sotoca ont marqué pour le Racing

Buts : Saïd (7e), Sotoca (64e) pour Lens ; Kakuta (18e, 31e) pour Amiens.

Equipe du premier quart temps : Samba (c) - Gradit, Danso, Medina - Le Cardinal, Spierings, Diouf, Machado - Fulgini, Saïd, Thomasson.

Equipe du deuxième quart temps : Leca - Gradit (c), Appery, Haïdara - Le Cardinal, Spierings, Diouf, Pereira Da Costa - Thomasson, Saïd, Fulgini.

Equipe du troisième quart-temps : Leca - Ganiou, Apperry, Sylla - Frankowski, Abdul Samed El Aynaoui, Abdul Samed, Bonte - Sotoca (c), Guilavogui, Pereira Da Costa (Sishuba, 64e).

Equipe du quatrième quart-temps : Pandor - Herbin, Onana, Sylla - Pouilly, Poreba, El Aynaoui, Bonte - Sotoca (c), Guilavogui, Sishuba.

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

64' : BUT POUR LENS ! Bonte, côté gauche, centre pour Sotoca. L'attaquant lensois livre une frappe à ras de terre qui trompe le portier picard. 2-2 #RCLASC #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) July 14, 2023

