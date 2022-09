RC Lens : à Reims, Franck Haise pourrait dépasser le mythe Daniel Leclercq

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Qui l'eut cru quand il a été nommé en urgence il y a deux ans pour succéder à Philippe Montanier ? A l'époque, Franck Haise était un parfait inconnu, simple entraîneur de la réserve lensoise. Deux matches et un arrêt des compétitions dû à la pandémie de covid, il permettait au Racing de remonter en Lens. Et deux ans plus tard, voilà qu'il peut tout simplement devenir le meilleur coach de l'histoire sang et or à la moyenne de points par match, devant le mythe ultime, Daniel Leclercq. Si l'équipe s'impose à Reims cet après-midi, Haise présentera un ration de 1,65 point par rencontre et dépassera donc l'homme qui a donné au RCL ses deux seuls titres (championnat de France 1998, Coupe de la Ligue 1999). En outre, son équipe enchaînerait une première victoire, ce qui n'est plus arrivé à Lens depuis août 2011, année où les troupes de Joël Müller avaient lutté jusqu'au bout pour le titre de champion. Bref, en cas de succès en Champagne, Haise et son équipe auront des raisons d'en boire sur le trajet du retour ! La référence @Laurentmazure

Si #haise gagne demain il passe devant la légende Daniel Leclercq #rclens https://t.co/GqIjzSvZxs — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) September 3, 2022

