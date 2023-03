RC Lens – Angers : Haise et Openda ne fixe pas de limites, Samba s'offre une chicoté

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Franck Haise : « On peut aussi ne pas se fixer de limites, c'est bien... »

« La deuxième place, ce n'est pas tant l'essentiel. On avance. On poursuit notre bonhomme de chemin. On a 57 points. C'était notre total à la fin de la première saison en Ligue 1 … Sauf que là il reste encore dix matchs. C'est assez incroyable pour une équipe comme nous qui n'est pas attendu là.

Le podium pour objectif ? Que ce soit les suiveurs ou nous en interne, on se fixe les objectifs les plus élevés possibles mais ce sont les performances qui décident des objectifs. On peut se fixer des objectifs. On peut aussi ne pas se fixer de limites, c'est bien... On est régulier depuis le début. Il faut rester humble et travailleur.

Openda ? Il reste sur cinq buts lors des deux derniers matchs. Depuis quelques semaines, j'ai retrouvé un Loïs avec beaucoup de courses. Je savais qu'à un moment, il allait marquer. C'est important de retrouver notre buteur même si on a d'autres joueurs qui peuvent marquer. Ce soir, Seko a aussi marqué. C'est important ! Après la trêve, on devrait pouvoir récupérer Wesley aussi. Sur les dix derniers matchs, j'espère pouvoir compter sur toutes mes armes offensives. »

Loïs Openda : « Je ne dois pas m'arrêter à ça »

« C'est pas mal pour des débuts en Ligue 1. Après, je ne dois pas m'arrêter sur ça. Il faut continuer à en marquer le plus possible et aider l'équipe à gagner le plus de matchs (…) Je retrouve la forme au meilleur moment. J'étais dans une période compliquée avant mes trois buts le week-end passé. Maintenant c'est aussi ma mentalité et le travail qui m'ont fait aller plus haut. On verra en fin de saison mais je pense que, vu comment on joue, on peut commencer à penser à quelque chose (…) Demain, j'espère que Reims fera un résultat avec un coach belge qui fait des bonnes choses ».

