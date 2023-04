RC Lens – AS Monaco : Openda porte les Sang et Or à la pause !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Une première mi-temps à sens unique ! Le RC Lens mène 2 à 0 à la pause contre l’AS Monaco grâce à un doublé de Loïs Openda. Les Sang et Or font vivre un enfer aux Monégasques qui n’ont pas réussi à se montrer dangereux dans ce premier acte. En deuxième période, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder vont devoir tout changer pour pouvoir espérer revenir dans cette partie, affaire à suivre… 🇧🇪 Lois Openda a inscrit 8 buts en @Ligue1UberEats depuis mars 2023. Co-meilleur total pour un joueur dans les 5 grands championnats sur la période à égalité avec Mohamed Salah. #RCLASM — Stats Foot (@Statsdufoot) April 22, 2023

