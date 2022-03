RC Lens - Brest : Der Zakarian démonte ses joueurs avant d'aller à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Sur une série de trois matchs sans défaite, le RC Lens reçoit ce samedi Brest, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. De leur côté, les Brestois restent sur une défaite à domicile face à Lorient (1-0).

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du SB29, Michel Der Zakarian, ne s'est pas montré tendre avec ses joueurs, qui tenteront de relever la tête ce samedi face aux Sang et Or. "Il faut du caractère, être en capacité de gagner les duels, de se déplacer mieux, jouer plus juste et on ne l’a pas fait. On a manqué notre match. Les secouer à la mi-temps ? Il n’y a pas besoin de secouer. Secouer quoi ? Déjà qu’il y en a qui baisse la tête, si je secoue… Il faut se révolter. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Il faut qu’on défende mieux, qu’on attaque mieux."