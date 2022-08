RC Lens : Kakuta, Buksa, Fofana... Franck Haise avait des choses à dire avant Ajaccio

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Sur Kakuta et Buksa « Comme la semaine dernière, j'ai le même groupe potentiel. Gaël Kakuta reprendra l'entraînement collectif lundi. Pour Adam Buksa, on va pouvoir accélérer les choses avant de nouveaux examens en septembre. »

Sur l'avenir de Kakuta « On a beaucoup de discussions avec Gaël Kakuta mais il ne m'a jamais dit qu'il souhaitait partir. » Sur Ajaccio « Je ne sais pas si Ajaccio va réellement nous attendre. Ils ont un bloc organisé mais c'est une équipe qui a cherché à défendre en avançant. »

Sur Cabot « Jimmy a eu une prépa quasi normale. On a seulement géré les temps de jeu. Aujourd'hui, lui comme les autres sont aptes à commencer les matches. »

Sur la recrue Fofana « J'ai validé l'arrivée de Yaya Fofana. Il nous a été présenté par notre recruteur sur le continent africain. Il arrive dans le cadre de la post formation. Il va vivre un football d'adulte. Des choses seront à mettre à en place. Sur ce que j'en ai vu, il y a un vrai potentiel. » C'est l'image mignonne du jour : @crislopez23 n'a pas oublié le #RCLens et son nouveau né a déjà tout pour devenir un supporter Sang et Or : https://t.co/mpeN0tHbSP pic.twitter.com/j0A2POmxnt — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 12, 2022

Les mots de Haise avant Ajaccio - Lens Ce vendredi, Franck Haise a fait face à la presse à deux jours du match opposant son RC Lens à l'AC Ajaccio (dimanche, 15h) au stade François-Coty. Voici ce qu'il faut retenir de l'allocution du coach des Sang et Or.

