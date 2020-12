RC Lens : Franck Haise justifie la mise à l'écart de Radovanovic

Ecarté du groupe à chaque match du RC Lens, Aleksandar Radovanovic ne vit pas sa meilleure période au RC Lens. Ce week-end, avec la suspension de Jonathan Gradit contre Montpellier, le Serbe pourrait revenir dans le groupe mais il n'est qu'assez peu probable que Franck Haise ne fasse appel à lui pour faire face à cette absence.

Lancé sur la situation de « Rado » ce jeudi en conférence de presse, le coach du Racing a posé clairement les choses : il n'y a pas de soucis avec le gaucher, mais il y a tout simplement meilleur aujourd'hui dans son schéma de jeu particulier !

« Il n'y a jamais eu de souci avec Rado »

« Il n'y a jamais eu de souci avec Rado. Il avait émis le souhait de trouver un autre club ce qui ne s’est pas fait. J’ai des choix à faire. Facundo (Medina) a fait un très bon début de saison. Rado s’entraîne très bien, mais j’aime beaucoup le dynamisme de Massadio (Haïdara), la volonté qu’il peut avoir de contre-attaquer. dans une défense à 3 qui demande beaucoup de défendre en avançant. Entre une défense à 3 ou à 4 on ne défend pas de la même manière, le terrain à couvrir n’est pas le même », a expliqué le coach des Sang et Or.

Pour lui, Aleksandar Radovanovic paie simplement le fait de ne pas être adapté à son plan de jeu et d'avoir une moins bonne relance que les autres défenseurs lensois : « Rado a un bon pied gauche quand même. Des défenseurs n’ont pas son pied. C’est un ensemble de choses. Il y a des joueurs plus adaptés à une défense à 3 et d’autres à une défense à 4 ». Une manière polie de faire comprendre les choses...