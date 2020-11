RC Lens : Ganago ménagé en novembre, Haise peut souffler

Victime d'une grosse entorse à la cheville après un tacle de Timothée Kolodziejczak lors de la réception de Saint-Etienne le 3 octobre dernier, Ignatius Ganago « profite » des reports de match du RC Lens pour cause de Covid-19 afin de se retaper. Il est même possible que l'international camerounais puisse disputer le prochain match de L1 de son équipe face à Reims le 8 novembre prochain.

Le Cameroun se passera de ses services

Pour les Sang et Or, une autre bonne nouvelle est tombée concernant Ganago. L'attaquant pourra se reposer et rester au club durant la prochaine trève internationale de novembre. En effet, l'ancien Niçois ne figure pas dans la liste des 32 joueurs préselectionnés par Antonio Conceiçao Oliveira pour les deux matches des Lions indomptables contre le Mozambique, qualificatifs pour la CAN et qui se tiendront les 12 et 16 novembre prochain.

Un choix du sélectionneur qui doit estimer qu'Ignatius Ganago ne sera pas à 100% pour le Cameroun. Rappelons qu'à l'inverse, la Guinée a décidé de convoquer le latéral gauche Issiaga Sylla, actuellement à l'infirmerie pour une blessure au mollet.