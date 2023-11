RC Lens : Gervais Martel tacle le Stade Rennais et se moque de l'OL !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Dans un entretien accordé à So Foot, Gervais Martel (68 ans), ancien président historique du RC Lens, évoque sa vision du foot et fait le tour des clubs de L1 pour donner son avis. Lequel est bien tranché sur le Stade Rennais... « Le club décevant, c’est Rennes, juge-t-il. Parce que c’est Pinault, ce n’est pas rien, et qu’ils ont des résultats bien en deçà de la qualité incroyable de leur effectif. » Lyon ? "Soit les mecs qui préparent les dossiers sont des cons, soit il y a quelque chose qui m’échappe" Et à lui d'ajouter, sur l'OL... "Lyon a été un grand club, aujourd’hui ils sont derniers. Quand t’as un mec qui rachète le club 800 millions et qui derrière ne passe pas la DNCG, tu te dis qu’il y a un problème. Soit les mecs qui préparent les dossiers sont des cons, soit il y a quelque chose qui m’échappe. T’achètes le club 800 millions et ta carte OL ne passe pas au resto… Comment veux-tu que le grand public comprenne ça ?" Lens, l’évolution du foot français, la place des supporters : entretien avec un président à l'ancienne, plus habitué aux barquettes de frites qu’aux voyages en jet. https://t.co/TmTOfEOSY0 — SO FOOT (@sofoot) November 8, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Dans un entretien accordé à So Foot, Gervais Martel (68 ans), ancien président historique du RC Lens, tacle notamment le Stade Rennais... « Le club décevant, c’est Rennes, juge-t-il. Parce que c’est Pinault, ce n’est pas rien, et qu’ils ont des résultats bien en deçà de la qualité incroyable de leur effectif. »

Laurent HESS

Rédacteur