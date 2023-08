RC Lens : Haise a identifié les failles des Sang et Or à Manchester

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Pour Franck Haise, la défaite de Lens à Old Trafford doit justement servir pour se hisser au niveau de la Ligue des Champions. « C'est le genre de matchs dont on apprend beaucoup. Il y a un certain nombre d'enseignements positifs. Notamment en première mi-temps (…) C'est très intéressant de se confronter au très haut niveau. C'est bien d'en parler mais les vivre c'est encore mieux. On va en vivre d'autres cette saison », a fait savoir le manager général de Lens.

« Des convictions fortes » avant Brest

Les points à corriger ont déjà été identifié, assure le meilleur entraîneur de Ligue 1 : « Le niveau technique est très élevé. Par moment, on s'est mis au niveau mais on a aussi commis quelques erreurs et il ne fallait pas les commettre. La semaine qu'on a vécu avec Wolfsbourg, le Torino et Manchester est riche d'enseignements. Cela nous permet de voir où on doit faire des progrès ».

Désormais, place à la Ligue 1 et au déplacement à Brest. Un match où Lens se déplacera « avec des convictions fortes sur ce qu'on est capable de faire et sur ce qu'on doit encore améliorer ».

