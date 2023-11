RC Lens : Haise enrage après Eindhoven et envoie un message fort avant l’OM

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens fait du surplace en L1 mais aussi en Ligue des champions. Après des débuts prometteurs, les hommes de Franck Haise se sont pris les pieds dans le tapis hier à Eindhoven (0-1). Face au PSV, les Sang et Or ont péché dans la finition, ce qui frustre Franck Haise au plus haut point.

« Dans ce genre de match, il faut faire preuve de beaucoup plus de justesse technique dans les zones de vérité ou être plus efficaces. Ce qui n’a pas été notre cas, a-t-il déclaré en conférence de presse. Après, sur ce que les joueurs ont donné, et jusqu’au bout, je suis plutôt fier de leur comportement. Même si encore une fois, je peux regretter leur manque de justesse. »

« On n’a pas réussi à rester calmes et hermétiques »

Haise attend désormais des joueurs du RC Lens qu’ils comprennent la leçon avant de recevoir l’OM, dimanche à Bollaert en clôture de la 12e journée de Ligue 1 (20h45). « On n’a pas réussi à rester calmes et hermétiques. Ce n’est pas simple mais c’était le seul moyen pour avoir davantage de justesse, ce qui nous a manqué le plus, a-t-il soufflé. J’ai fait part aux joueurs de la fierté que j’éprouve après ce que nous avons donné et montré en Ligue des champions. Mais je leur ai également exprimé la nécessité que nous continuions à progresser pour ne pas repartir frustrés de ce genre de match. »

