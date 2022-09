RC Lens : Haise donne une sale nouvelle pour Gradit

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

La mauvaise nouvelle a été confirmée par Franck Haise en personne en conférence de presse d’après match contre Troyes (1-0) : Jonathan Gradit souffre d'une « sale fracture de la clavicule », dixit l’entraîneur du RC Lens.

Le défenseur central des Sang et Or a été victime d’une faute évidente d’Erik Palmer-Brown. Alors que Christopher Wooh a été vendu à Rennes cet été, Haise a dû improviser une solution, en faisant descendre Massadio Haïdara à droite de sa défense à trois, pour faire entrer Przemyslaw Frankowski à gauche.

« C'est presque une soirée parfaite, car il y a la blessure de Jo, a-t-il soufflé. On a fait un match solide, ne pas prendre de but c'est une bonne chose. 17 points à la 7e journée, ce n'est pas anodin, mais la saison est très très longue donc on va rester tranquilles. C'est un joli symbole cette 1ère place mais on n'en fera pas plus. Ce sera agréable de regarder le classement samedi matin. »