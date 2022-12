RC Lens : Haise fait passer un message fort à ses joueurs avant le PSG

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Les supporters du RC Lens seront gâtés pour le changement d'année. Car en plus de la fête traditionnelle du 31 décembre, ils auront droit à une affiche de rêve à Bollaert le 1er janvier à 20h45 : leur Racing, 2e du championnat, accueillera le PSG et ses stars, leaders avec cinq points d'avance. Une victoire et le rêve d'un deuxième titre après 1998 commencerait à prendre forme, même s'il restera 21 journées à disputer. Actuellement en stage à Marbella avec ses troupes, Franck Haise a été interrogé par Lensois.com sur cette affiche de rêve. Et il a demandé à ses joueurs de se focaliser sur autre chose... "Lens-PSG, je n’y pense pas, a-t-il déclaré. Le premier danger serait de penser à Paris (17e journée) avant Nice (16e j.) et même avant ça, de penser à Nice avant nos prochaines séances d’entraînement. C’est la meilleure façon de préparer le futur à long terme : penser à ce qui est en train de se jouer. Les projections ne restent que des projections. Après on aura le temps le 31 décembre ou 1er janvier de penser à Paris !" Franck Haise fait le point sur la reprise depuis le stage à Marbella #RCLens : https://t.co/ELjaINOD7H pic.twitter.com/E2TZUxzZws — Lensois.com Live (@LensoisComLive) December 7, 2022

Pour résumer Le 1er janvier 2023, le RC Lens accueillera le PSG pour le choc du championnat entre le leader et son dauphin. Mais Franck Haise refuse d'y penser pour le moment. Il invite ses troupes à se concentrer non pas sur le prochain match mais sur le prochain entraînement.

Raphaël Nouet

Rédacteur