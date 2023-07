RC Lens : Haise juge la performance de son équipe ainsi que les premières de Diouf et Spierings

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Ce samedi à 11h, le RC Lens a disputé son premier match amical de l'intersaison face à Dunkerque (L2). En première période, Franck Haise a aligné ce qui ressemble le plus à un onze titulaire, avant de donner leur chance aux jeunes en seconde. Le Racing a ouvert le score dès la 10e minute mais s'est fait rejoindre dans la foulée, avant de reprendre l'avantage en début de deuxième période, d'encaisser trois buts et de trouver les ressources pour revenir de 2-4 à 4-4 dans les dix dernières minutes. Un bon galop d'essai, donc, duquel Haise tire plusieurs satisfactions.

"On a travaillé comme on le voulait en sachant qu’il y a entre 15 et 20 absents"

« Au-delà du fait que c'est le premier match de préparation, c’était surtout notre 12e séance de la semaine, sans parler de la salle de musculation. Avec un groupe qui avait un peu plus d’expérience sur la première période, mais il y avait beaucoup de jeunes qui sortent des U19 ou de la N3. Je savais qu’il allait y avoir des différences mais en tout cas, il y a eu de bonnes, voire de très bonnes choses en première période, avec un système parfois hybride. Les intégrations d’Andy (Diouf) et Stijn (Spierings) ont été très intéressantes. Il y a eu une deuxième période qui avait pas mal commencé, mais on voit l’écart. Comme je le disais aux plus jeunes, ça permet de voir où vous êtes même s’il y a eu quelques coups. On a travaillé comme on le voulait en sachant qu’il y a entre 15 et 20 absents. L’idée est de travailler avec la dizaine de professionnels et intégrer des jeunes pour leur montrer à la préparation et le chemin qu’il reste à parcourir. »

