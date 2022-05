RC Lens : Kalimuendo a fait une déclaration d'amour à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : que penser de la première convocation de Clauss en équipe de France ?

Il a beaucoup été question, ces derniers jours, du fait que le RC Lens parvenait à prendre des points même quand il est en infériorité numérique. Et comme par hasard, la pratique a remplacé la théorie avec l'expulsion de Jean-Louis Leca à la 19e minute alors que le FC Nantes menait déjà 1-0. Les Canaris ont doublé la mise peu après mais ça n'a pas empêché les Sang et Or d'égaliser en seconde période, poussés par un Bollaert en fusion.

Interrogé après la rencontre par Amazon sur cette mauvaise habitude de jouer à dix, l'attaquant du Racing Arnaud Kalimuendo a fait une belle déclaration d'amour aux supporters lensois : « Je ne sais pas où vous avez vu qu’on était à 10 contre 11 ! On part avec un avantage ici en commençant à 12 contre 11 et quand on perd un joueur, c’est comme si on était à égalité numérique. Bollaert, c’est notre force, ça nous pousse et ça nous permet de faire des exploits ». Et si le principal exploit était de convaincre Kalimuendo lui-même de rester, alors qu'il se dit qu'il aimerait retourner au PSG pour y faire son trou à l'issue de son prêt ou que des écuries étrangères s'intéressent à lui ?

Raphaël Nouet

