RC Lens : le match à Nantes, sa saison, son avenir... Corentin Jean s'est confié

Sur le déplacement à Nantes

« La Coupe de France est une belle compétition même si cette année, elle sera un peu différente. On va tout faire pour se qualifier. On sait que c’est important pour le club, que ça représente beaucoup. On a envie d’aller le plus loin possible. Ça peut nous donner un élan en championnat. Il faudra faire un gros match pour se qualifier. Pour ceux aussi qui jouent un peu moins, c’est l’occasion d’avoir du temps de jeu. »

Sur la saison du RCL

« On fait une belle saison. On sait que le maintien est quasi acquis. On a envie d’aller voir plus haut. »

Sur son temps de jeu

« Quand on ne joue pas beaucoup, on essaye de se donner à fond aux entraînements. On essaye d’avoir un maximum de rythme. Mais je suis à fond dans le projet. J’ai envie de gagner tous les matches même si je suis sur le banc. Je suis un compétiteur et même si je ne suis pas sur le terrain, j’ai envie que l’équipe gagne. »

Sur ses objectifs

« Si le coach m’aligne à Nantes, il y aura l’envie de lui montrer qu’il peut me faire confiance pour la suite du championnat. Je pense qu’il va faire tourner un petit peu. J’ai du jus même si je ne sais pas comment je peux répondre sur 90 minutes. Je pense qu’il me manque un ou deux buts pour vraiment bousculer la hiérarchie. J’ai beaucoup moins joué mais c’est à moi de travailler, d’amener du danger, d’essayer de marquer quand je suis sur le terrain. Je ne lâche rien, je bosse à fond. Le foot peut aller très vite dans les deux sens. Je ne baisse pas la tête, j’ai toujours le sourire. »